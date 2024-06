Fisiculturismo: conheça categorias, campeonatos e fisiculturistas

Conheça a seguir um pouco mais sobre a história do esporte, os principais campeonatos e personalidades do meio.

A musculação é atualmente uma das atividades físicas mais populares do mundo, mas o esporte tem uma história longa e fascinante. Dos antigos gregos aos artistas de circo do século XIX, e do lendário Arnold Schwarzenegger à ascensão do condicionamento físico funcional, a evolução do fisiculturismo e do condicionamento físico é uma história que abrange muito mais do que apenas o desenvolvimento muscular.

As antigas civilizações grega e romana tiveram influência significativa no desenvolvimento do fisiculturismo. Na Grécia antiga, a boa forma física era muito valorizada e os desportos e exercícios físicos eram parte integrante da vida cotidiana.

A importância da aptidão física e do fisiculturismo no mundo greco-romano abriu o caminho para o desenvolvimento do fisiculturismo como esporte e estilo de vida nos tempos modernos.

Artistas de circo do século XIX

Os artistas de circo do século XIX também desempenharam um papel significativo no desenvolvimento do fisiculturismo. Naquela época, homens e mulheres fortes eram atrações populares no circo, onde exibiam sua força e habilidades por meio de diversas acrobacias e levantamento de peso.

Entre eles estava Eugen Sandow, considerado o pai do fisiculturismo moderno. Ele usou sua impressionante aparência física para ganhar fama e mais tarde também fez apresentações públicas mostrando seus músculos e demonstrações de força.

Foram seus métodos inovadores de treinamento e promoção que levaram à popularidade do fisiculturismo como esporte e estilo de vida.

Eugen Sandow, o pai do fisiculturismo

Nascido na Alemanha em 1867, Sandow começou a treinar com pesos ainda jovem. Em 1890, mudou-se para Londres e começou a trabalhar lá como artista de circo e homem forte.

Ele não era apenas um homem forte, mas também um empresário experiente. Depois de um tempo trabalhando no circo, seu primeiro empreendimento foi uma academia em Londres onde ensinava musculação e saúde. Ele também escreveu vários livros sobre treinamento e nutrição, incluindo “Força e como obtê-la” e “Sandow sobre treinamento físico”.

Em 1901, organizou a primeira competição de fisiculturismo no Royal Albert Hall, em Londres, que foi um grande sucesso. Ele continuou a promover os corpos e músculos de homens e mulheres como obras de arte e defendeu um estilo de vida saudável e ativo.

Após sua morte em 1925, Sandow foi postumamente introduzido no Hall da Fama Internacional do Esporte e ainda é considerado uma lenda no mundo do fisiculturismo. Suas filosofias e métodos de treinamento lançaram as bases para o fisiculturismo moderno e tiveram um impacto significativo no desenvolvimento deste esporte.

A ascensão do fisiculturismo competitivo

A ascensão do fisiculturismo como esporte começou nas décadas de 1930 e 1940, quando a popularidade das exibições musculares em shows de vaudeville e burlescos começou a declinar.

Em 1939, o primeiro concurso oficial de fisiculturismo foi organizado pela National Amateur Body Builders Association (NABA) nos Estados Unidos. No entanto, foi somente nas décadas de 1950 e 1960 que o fisiculturismo se tornou verdadeiramente popular como esporte competitivo.

Em 1946, foi organizado o concurso Mister America, que rapidamente se tornou uma das competições de fisiculturismo mais importantes do mundo. Outras competições conhecidas nessa época foram os concursos Miss e Mister Universo.

Essas competições se tornaram plataformas para os fisiculturistas mostrarem seu desempenho físico e compartilharem seus conhecimentos sobre treinamento, nutrição e suplementos

A competição Mr. Olympia está as de maior prestígio no mundo e têem uma longa história. O concurso foi fundado em 1965 por Joe Weider, fundador da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness, e pretendia ser uma forma de homenagear e recompensar os melhores fisiculturistas do mundo.

O primeiro vencedor do concurso foi Larry Scott, que conquistou o título em 1965 e 1966. Ao longo dos anos, o concurso Mr. Olympia tornou-se uma das competições de fisiculturismo mais assistidas do mundo e produziu inúmeros vencedores icônicos, incluindo:



Arnold Schwarzenegger



Lee Haney



Dorian Yates



Ronnie Coleman



Jay Cutler



Phil Heath

A competição é conhecida por suas regras rígidas e padrões elevados, permitindo que apenas os melhores fisiculturistas possam competir. Outras competições mundiais incluem:

Arnold Classic



Musclemania



IFBB Pro League Shows



National Physique Committee Championships

Competições de bodybuilding no Brasil

No Brasil, todas as competições nacionais oficiais de fisiculturismo são regidas por duas federações: a IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness, na tradução livre da sigla em inglês), representada no País pela Confederação Brasileira de Musculação Fisiculturismo e Fitness, e a Associação Nacional de Fisiculturismo Amador (Nabba).

Aqui, as principais competições incluem:

Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo Estreantes – IFBB

Dedicado a atletas estreantes que estão dando os primeiros passos na competição de fisiculturismo, o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo Estreantes funciona como uma plataforma para lançar novos talentos da modalidade.

O campeonato acontece em São Paulo desde 2010, no mês de março, e é uma porta de entrada para quem deseja ingressar na carreira do fisiculturismo, permitindo que os atletas novos mostrem seus corpos e habilidades.

Arnold Classic Brasil

O Arnold Classic Brasil é um dos principais eventos de fisiculturismo, fitness e esportes de força realizados no Brasil. Nomeado em homenagem ao lendário fisiculturista Arnold Schwarzenegger, o evento é uma extensão do Arnold Sports Festival, que começou em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, e se expandiu globalmente para várias cidades ao redor do mundo, incluindo São Paulo.

Em 2023, Ramon Dino conquistou o torneio "Arnold Classic", competição que homenageia Arnold Schwarzenegger Crédito: Reprodução / Instagram @profitnessphotos @RamonDinoPro

Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo – IFBB

Conhecida como a primeira competição realizada no Brasil, já está na 54ª edição e conta com 4 categorias:

Fisiculturismo Masculino



Fisiculturismo Feminino



Fisiculturismo Sênior Masculino



Wellness Fitness

Categorias do fisiculturismo

A maioria dos eventos regionais de fisiculturismo funciona como etapa eliminatória e classificatória para os eventos nacionais e internacionais. Sendo assim, as categorias tendem a ser as mesmas na maioria das competições.

A última edição do Mr. Olympia, por exemplo, contou com as seguintes:

Fisiculturismo: Biquíni

Categoria disputada por mulheres, em que os juízes buscam traços mais femininos, ombros bem trabalhados e cintura fina. É a categoria que exige menos volume muscular.

Fisiculturismo: Wellness

Categoria feminina que preza pelo volume muscular nos membros inferiores. Quadríceps e glúteos devem se destacar e as atletas são avaliadas também pela feminilidade.

Fisiculturismo: Fitness

Disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. Nela, as atletas devem exibir um bom condicionamento físico, além de apresentarem um número musical com dança e elasticidade.

Fisiculturismo: Figure

Categoria feminina em que as atletas devem ter um bom volume muscular, tanto nos membros superiores quanto inferiores. Ainda deve apresentar cintura fina e feminilidade.

Fisiculturismo: Classic Physique

Criada para homenagear a era de ouro do fisiculturismo, os atletas dessa categoria devem buscam a estética e proporcionalidade, respeitando um limite de peso de acordo com cada altura.

Fisiculturismo: 212

Categoria disputada por homens. Os atletas pretendem atingir o máximo volume muscular sem ultrapassar 212 libras (96,16 kg).

Fisiculturismo: Men’s Physique e Women’s Physique

Segunda maior categoria em volume corporal, valoriza estética e elegância, além de um bom desenvolvimento muscular.

Fisiculturismo: Miss e Mister

Principal categoria da competição, também considerada a mais difícil. Os músculos devem ser os maiores possíveis.

Fisiculturismo: Cadeira de Rodas

Criada em 2018, essa categoria é exclusiva para cadeirantes. Os atletas devem apresentar bom volume muscular nos membros superiores.