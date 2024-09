Mr. Olympia 2023: quem ganhou ano passado e como foi o campeonato

A 60ª edição do Mr. Olympia está marcada para 10 a 13 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A disputa mais tradicional do fisiculturismo contará com 11 categorias, assim como a do ano passado.

Em 2023, a competição aconteceu em novembro, no Orange County Convention Center, em Orlando, Flórida. A edição trouxe nomes de peso, tanto de veteranos quanto de estreantes.

Veja a seguir tudo que aconteceu no campeonato em 2023, campeões de cada categoria, premiações, destaques e mais.