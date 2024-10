Poses do Mr. Olympia 2024: conheça e veja como funcionam por categorias

Confira quais são as poses do Mr. Olympia Crédito: Reproduçã/Instagram/dereklunsford_franciellemattos/gorilaalbinopro

Aquelas com mais expressões avaliadas são a Open Bodybuilding e 212 Bodybuilding, ambas masculinas, com um total de oito poses.

Mr. Olympia 2024: poses das categorias Open Bodybuilding e 212 Bodybuilding As principais categorias do Mr. Olympia - Open Bodybuilding e 212 bodybuilding - são compostas de oito poses que os atletas precisam apresentar em cima do palco: de frente duplo bíceps



de frente expansão de dorsais



de lado peitoral



de costas duplo bíceps



de costas expansão de dorsais



de lado tríceps



abdominais e coxas



mais musculoso Mr. Olympia 2024: poses da categoria Classic Physique

Na Classic Physique, - na qual o brasileiro Ramon Dino é um dos principais nomes - existem cinco poses a serem apresentadas:



de frente duplo bíceps



de lado peitoral



de costas duplo bíceps



abdominais e coxas



pose clássica favorita

Mr. Olympia 2024: poses da categoria Men’s Physique Já categoria Men's Physique é uma das que possuem menos poses e os atletas têm que fazer apenas duas: de frente e de costas. Mr. Olympia 2024: poses da categoria Women’s Bodybuilding Iniciando as categorias femininas, as poses da Women's Bodybuilding são: