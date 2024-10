Mr. Olympia 2024: veja o antes e depois dos principais fisiculturistas

Confira as mudanças físicas dos principais fisiculturistas que participarão do Mr Olympia 2024 e veja galeria de fotos

Derek Lunsford nasceu em Petersburg, Estados Unidos e costumava jogar futebol e praticar wrestling na adolescência. É o atual campeão do Mr. Olympia.

Veja como eram os fisiculturistas no início de sua trajetória no esporte - veja a galeria de fotos abaixo .

O Mr. Olympia , principal competição de fisiculturismo do mundo, terá sua 60ª edição entre os dias 10 a 13 de outubro de 2024, em Las Vegas (EUA). Com 11 categorias, atletas experientes como Chris ‘Cbum’ Bumstead esperam manter seus títulos, enquanto seus rivais esperam ascender ao primeiro lugar da competição.

Atualmente ele acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram e quase 300 mil inscritos no YouTube, onde compartilha sua rotina de treinos.

Mr. Olympia 2024: Antes e depois de Cbum

Christopher Adam Bumstead, mais conhecido como CBum, é um fisiculturista canadense, pentacampeão do Mr. Olympia Classic Physique.

CBum sempre foi ligado ao esporte, jogou beisebol, basquete, hóquei no gelo e futebol canadense pelo time do colégio. Aos 14 anos, ele entrou na musculação e começou a realizar exercícios com cargas surpreendentes após uma rápida evolução.



Com 19 anos de idade, o canadense conheceu o fisiculturista profissional Iain Valliere, que estava namorando sua irmã. O competidor então incentivou os irmãos a participarem de uma disputa amadora, na qual venceram.