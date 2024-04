Fortaleza e Santos negociam troca de Gonzalo Escobar por Felipe Jonatan

Lateral-esquerdo cearense do Peixe já tem acordo para defender o Leão, enquanto jogador argentino aguarda acerto financeiro com os clubes para se transferir

O Leão tem acerto firmado com Felipe Jonatan e aguarda o jogador nesta quinta-feira, 11. O camisa 3 do Peixe tinha contrato até fevereiro de 2025 e era titular da equipe de Fábio Carille, mas vai rescindir de forma antecipada para defender o time do Pici.

Fortaleza e Santos negociam uma troca de laterais no mercado da bola: o Tricolor já tem um acordo pelo cearense Felipe Jonatan , enquanto o Peixe quer o argentino Gonzalo Escobar. As duas transferências serão em definitivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO .

Em contrapartida, o Fortaleza quer liberar Gonzalo Escobar para o Alvinegro Praiano. Os dois clubes desejam concretizar a transação, mas o camisa 33 aguarda um acordo financeiro com as partes — tanto para encerrar o contrato com duração até dezembro deste ano com o Tricolor quanto o novo salário no Santos.