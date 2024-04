Thauan Lara faz live ao som de funk após vice do Fortaleza e será devolvido ao Inter

Thauan entrou em campo apenas uma vez com a camisa leonina, na derrota para o Maranhão, na Copa do Nordeste, no dia 27 de março

O lateral-esquerdo do Fortaleza, Thauan Lara, abriu live, no inicio da noite deste domingo, 7, ao som de funk, um dia depois do vice estadual do tricolor. Por esse motivo, o Leão decidiu por devolver o jogador ao Internacional/RS, clube de origem do defensor, conforme apurou o Esportes O POVO.

Thauan entrou em campo apenas uma vez com a camisa leonina, na derrota para o Maranhão, na Copa do Nordeste, no dia 27 de março.