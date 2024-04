Fortaleza acerta a contratação do lateral Felipe Jonatan, ex-Ceará

Com a chegada de Felipe Jonatan, o Fortaleza reforça sua equipe visando os desafios futuros. Para a posição, o Tricolor já conta com Bruno Pacheco e Escobar

O Fortaleza acertou a contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que estava no Santos e foi revelado pelo Ceará. A negociação marca o desfecho positivo após duas tentativas anteriores que não avançaram. A informação é do setorista Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN.

O cearense de 26 anos é aguardado ainda nesta semana na capital cearense, para se apresentar no Centro de Excelência Alcides Santos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Felipe Jonatan tinha uma proposta de renovação com o Santos, mas recusou para acertar com o Tricolor do Pici. Desde 2019 no Peixe, ele disputou 211 partidas e marcou seis gols.