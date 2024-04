Fortaleza perde de virada para o Maranhão após abrir 2 a 0, mas se classifica no Nordestão

Para avançar à próxima fase sem depender de outros resultados, o time cearense precisava vencer. E, diante do Maranhão, mesmo atuando como visitante, dominou o adversário no primeiro tempo, sendo soberano no meio-campo e efetivo no ataque.

Mesmo com o revés, o Tricolor avançou para às quartas de final na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos. No mata-mata, o time de Juan Pablo Vojvoda enfrentará o Altos–PI, na Arena Castelão. O confronto está previsto para os dias 10 e 11 de abril.

O Fortaleza perdeu para o Maranhão por 3 a 2 nesta quarta-feira, 27, no Castelão, em São Luis-MA, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. Moisés e Lucero abriram o marcador para o Leão do Pici, enquanto Felipe Cruz, Vinícius Barata e Clessione viraram para o Quadricolor.

O domínio do Tricolor do Pici iniciou aos 5 minutos, com Moisés recebendo de Pochettino e finalizando para fora na saída do goleiro. A dupla, inclusive, foram os destaques do primeiro tempo. Participativo, o meio-campista, que estava atuando à frente dos volantes, era a ligação entre defesa-ataque, sendo responsável pela construção do Fortaleza.

Moisés, por sua vez, era válvula de escape. Velocista e bom no confronto individual, recebia as bolas na esquerda e partia para o embate contra a marcação adversária. Aos 18 minutos, o camisa 21 abriu o marcador para o Leão, após tabelar com Sasha e finalizar no canto de Jean.

A abertura do marcador, porém, não diminuiu o ritmo ofensivo do Fortaleza em campo. A equipe de Vojvoda seguiu pressionando o Maranhão e buscando ampliar o placar. Pochettino, além de ser responsável pelo funcionamento do meio-campo, também se aventurou nos arremates de média-longa distância, mas não conseguiu ter êxito.