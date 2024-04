Fortaleza faz terceira investida pela contratação de Felipe Jonatan, do Santos

Lateral-esquerdo cearense é titular do Santos, mas pode ser negociado e volta à mira do Tricolor. Clubes também conversam sobre o atacante Julio Furch

Alvo antigo do Fortaleza, o lateral-esquerdo cearense Felipe Jonatan está novamente em pauta no Pici. O Tricolor voltou a se interessar pelo jogador de 26 anos, retomou conversas com o Santos e tenta, pela terceira vez, a contratação do camisa 3. A informação foi divulgada inicialmente pela TNT Sports e confirmada pelo Esportes O POVO.

Felipe Jonatan tem contrato com o Peixe até fevereiro de 2025 e chegou a conversar com o clube sobre uma renovação, mas pode ser negociado ainda este ano — ou nesta janela de transferências nacional, que segue até o próximo dia 19, ou na próxima, no meio do ano —, apesar de ser titular na equipe de Fábio Carille.

O Leão reabriu negociação com o Alvinegro Praiano após as finais dos respectivos campeonatos estaduais, no último fim de semana, e tentar chegar a um acordo. As equipes também tratam sobre a transferência do atacante argentino Julio Furch.