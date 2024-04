Presidente da Conmebol anuncia Paraguai como sede da final da Sula 2024

A final da competição internacional está marcada para acontecer no dia 23 de novembro

Diferentemente dos outros anos, a Conmebol anunciou a cidade sede da final, e não o estádio. A decisão se dá para dar mais liberdade na escolha do estádio que sediará a final conforme os times classificados.

A cidade, chamada de “coração da América Latina” pelo paraguaio Alejandro Domínguez, receberá a sua segunda final de Copa Sul-Americana na história. A primeira vez aconteceu em 2019, no estádio General Pablo Rojas, casa do Cerro Porteño.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que a cidade de Assunção, capital do Paraguai, sediará a final da Copa Sul-Americana em 2024 , marcada para 23 de novembro. O estádio, no entanto, ainda não foi definido.

A final entre LDU e Fortaleza, no ano passado, por exemplo, teve de ter sua final mudada. Inicialmente marcada para o estádio Centenário, em Montevideú, no Uruguai, a partida passou para o estádio Domingo Burgueño Miguel, local com menor capacidade.

A final da Libertadores deste ano e a Sula de 2025 também tiveram cidades definidas. A primeira será decidida em Buenos Aires, na Argentina, enquanto a segunda ocorrerá em Santa Cruz, na Bolívia.