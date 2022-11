Presidente do Fortaleza confirma interesse em Felipe Jonatan

Marcelo Paz confirmou o interesse no lateral-esquerdo em entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Jogador tem contrato com o Santos até fevereiro de 2025

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou o interesse no lateral-esquerdo Felipe Jonatan, ex-Ceará e atualmente no Santos, em entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. A diretoria do Tricolor do Pici está no mercado da bola para repor a saída de Juninho Capixaba, que recusou proposta de renovação e está encaminhado com o Bragantino.

"Afirmo que é um nome que nós gostamos. Pouca gente sabe que ele é formado na base do Fortaleza. Depois ele foi para o Ceará, mas começou na base do Fortaleza. Foi bem no Ceará, foi para o Santos, está lá até hoje. Não é uma operação fácil porque pertence ao Santos", comentou Marcelo Paz.

Felipe Jonatan tem contrato com o Santos até fevereiro de 2025. Um dos jogadores do atual elenco com mais tempo no clube paulista, o lateral-esquerdo também aguarda propostas do exterior. O atleta de 24 anos está no Peixe desde 2019 e soma 188 partidas pelo time alvinegro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vojvoda recusa proposta do Vasco, segundo portal

Proposta do Fortaleza para Vojvoda tem contrato longo e investimento em reforços

Com proposta do Fortaleza em mãos, Vojvoda avalia renovação na Argentina

O lateral foi revelado profissionalmente pelo Ceará em 2018, quando o time era comandado pelo técnico Lisca. Na ocasião, o jogador disputou 20 partidas e terminou como titular da equipe na Série A.

Depois do destaque pelo Ceará, ele foi vendido ao Santos no ano seguinte por R$ 6 milhões.

Ajuda negada na base do Fortaleza

A passagem de Felipe Jonatan pela base do Fortaleza se encerrou após uma ajuda negada ao jogador. Quem contou a história foi o próprio atleta ao O POVO, em dezembro de 2018. Antes de jogar pelo Ceará, ele ainda passou pelo Bahia.

"Em 2013, estava aperreado para o meu pai. Pedi ajuda de custo para um diretor do Fortaleza, mas ele negou. Resolvi sair do clube para ir para o Bahia", explicou Felipe.

Tags