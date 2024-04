CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão Feminino A2; veja jogos do Fortaleza

Time feminino do Fortaleza foi finalista do Campeonato Cearense Feminino, com título disputado na Arena Castelão. Crédito: Fernanda Barros/O POVO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última terça-feira, 9, a tabela detalhada do Brasileirão Feminino A2 de 2024. Único representante cearense na competição após a desistência do Ceará, o Fortaleza irá estrear neste sábado, 13, diante do Remo, em partida realizada no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. As Leoas irão disputar quatro jogos como mandante e três fora de casa. No Grupo B, a equipe tricolor joga no chaveamento diante de Sport-PE, VF4-PB, Uda-AL e dos amazonenses JC, Recanto e Instituto 3B. Todos os times do mesmo chaveamento se enfrentam na primeira etapa do certame. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja datas dos jogos do Fortaleza na A2: 1ª rodada - 13/04 - 15:00 - Fortaleza x Remo - CT Ribamar Bezerra



2ª rodada - 20/04 - 15:00 - Sport x Fortaleza - A definir



3ª rodada - 27/04 - 15:00 - Fortaleza x VF4 - CT Ribamar Bezerra



4ª rodada - 05/05 - 16:00 - JC Amazonas - Fortaleza - A definir



5ª rodada - 11/05 - 15:00 - Fortaleza x Recanto - CT Ribamar Bezerra



6ª rodada - 18/05 - 16:30 - Instituto 3B x Fortaleza - Ismael Benigno (AM)



7ª rodada - 25/05 - 15:00 - Fortaleza x Uda-AL - CT Ribamar Bezerra Para a definição dos grupos, de acordo com a CBF, foi utilizado o critério de proximidade geográfica. Se classificam para o mata-mata as quatro melhores equipes de cada grupo, que se enfrentarão até a final em jogos de ida e volta. Os times que conquistarem vaga nas semifinais estão automaticamente classificados para o Brasileirão Feminino A1 de 2025.