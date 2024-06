Após primeira vitória, Floresta visita Náutico para sair da lanterna da Série C

Meia Marlon comemora gol no jogo Floresta x Ferroviário, no PV, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Depois de enfim conquistar os primeiros três pontos na atual edição da Série C, o Floresta volta a campo após intervalo de uma semana e encara, nesta segunda-feira, 17, o Náutico, nos Aflitos, no Recife (PE), a partir das 20 horas, pela nona rodada. O Lobo da Vila, que figura na zona de rebaixamento da Terceirona desde a segunda rodada e se tornou o último colocado na rodada seguinte, mira pontuar no duelo nordestino para sair da incômoda lanterna. Com o empate do CSA, um novo triunfo, no mínimo, já tiraria a equipe cearense do 20º lugar. O Verdão ainda não empatou na competição: soma uma vitória e sete derrotas em oito compromissos.