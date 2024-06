Floresta bate o Confiança no PV e vence pela primeira vez na Série C 2024

Com o resultado positivo, o Verdão deixou a lanterna da Terceirona e subiu para a décima nona posição

O Floresta conquistou sua primeira vitória na Série C 2024 na noite desta segunda-feira, 10. No Estádio Presidente Vargas, o Lobo da Vila Manoel Sátiro bateu o Confiança por 1 a 0 com gol de Romarinho ainda na primeira etapa.

No jogo, o time treinado por Marcelo Cabo mostrou evolução em relação às últimas partidas e teve mais ímpeto ofensivo, criando até chances de ampliar o placar. O Confiança, por sua vez, com dois jogadores a menos, só conseguiu assustar nos minutos finais do duelo.

Com o resultado positivo, o Verdão deixou a lanterna da Terceirona e subiu para a décima nona posição. O próximo compromisso da equipe será na próxima segunda-feira, 17, diante do Náutico, fora de casa.