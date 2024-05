Na estreia de Cabo, Floresta é derrotado pelo Remo e permanece na lanterna da Série C

Agora, o Verdão volta a campo somente no próximo dia 20, às 20 horas, quando receberá o Figueirense no estádio PV

Visitando o Remo em partida válida pela quarta rodada da Série C, o Floresta foi derrotado por 1 a 0 no estádio Baenão (PA) na noite deste domingo, 12. Com o resultado, o Lobo da Vila chega à sua quarta derrota e permanece na lanterna do campeonato sem nenhum ponto somado. O Remo, por sua vez, saltou da vice-lanterna para a 13ª colocação.

Fazendo sua estreia no comando do Verdão, Marcelo Cabo foi a campo um 3-4-3 para enfrentar o Leão Azul e viu o time fazer uma boa atuação como visitante, apesar do placar. Após o apito inicial no Baenão, as equipes protagonizaram um jogo equilibrado com uma certa vantagem para o time da casa. Se aproveitando da maior posse de bola, o Remo iniciou criando as melhores chances da partida e chegando com mais presença à área adversária.

Mesmo impondo seu ritmo de jogo, a equipe paraense não conseguiu efetividade no passe final e não chegou a oferecer perigo ao goleiro Luiz Daniel. Aliviando a pressão sobre o Verdão após os 20 minutos iniciais, os comandados de Moríngo viram o Floresta reagir e adotar uma postura mais ofensiva no restante da partida.