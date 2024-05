Fora de casa, Floresta é derrotado pelo Volta Redonda e segue sem vencer na Série C

O clube volta a campo no sábado, 4, às 19h30min, no Estádio Presidente Vargas, contra a Ferroviária-SP.

O Floresta segue sem saber o que é vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 28, fora de casa, no Rio de Janeiro, o Lobo da Vila Manoel Sátiro foi derrotado por 2 a 1, diante da equipe do Volta Redonda.

Este foi o segundo revês seguido do Verdão no torneio. Na primeira rodada, já havia perdido para o Botafogo-PB, no Estádio Presidente Vargas, pelo mesmo placar de 2 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os cariocas começaram melhor o confronto e abriram o placar com Ítalo Carvalho, depois de um chute cruzado preciso, sem chances para o goleiro Luiz Daniel.