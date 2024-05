Floresta perde por 4 a 1 em casa e amarga lanterna da Série C

Ainda sem pontuar na Série C, equipe da Vila Manoel Sátiro enfrentou a Ferroviária na noite deste sábado, 4 de maio, quando perdeu por 4 a 1

O Floresta conheceu mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. No estádio Presidente Vargas, a equipe cearense perdeu por 4 a 1 para a Ferroviária, na noite deste sábado, 4 de maio. O duelo foi válido pela terceira rodada da competição nacional.

O placar do duelo foi aberto por Igor Fernandes e Vitor Barreto, logo no primeiro tempo. De pênalti, porém, Romarinho diminuiu para os donos da casa nos acréscimos da primeira etapa. Com a vantagem e um time mais entrosado, os visitantes voltaram melhor após o intervalo e ampliaram a diferença.

Juninho e Victor Andrade balançaram as redes dos cearenses mais uma vez, cada, dando números finais ao confronto.