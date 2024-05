Após derrota para Ferroviária, Floresta anuncia demissão de Felipe Surian

Além do treinador, deixam o Floresta o auxiliar Vinicius Xavier e o preparador físico Bruno Araújo

O Floresta anunciou neste domingo, 5, a demissão do técnico Felipe Surian. O desligamento acontece após o Verdão da Vila sofrer a terceira derrota em três partidas na Série C do Campeonato Brasileiro.

A última partida de Surian à frente do Floresta aconteceu neste sábado, 4, contra a Ferroviária. A equipe cearense perdeu por 4 a 1. Sem somar pontos, ocupa a lanterna da 3ª divisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do treinador, deixam o Floresta o auxiliar Vinicius Xavier e o preparador físico Bruno Araújo.