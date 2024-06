Goleiro do Floresta, Luiz Daniel celebra primeira vitória na Série C: "Resultado importante"

A vitória do Floresta por 1 a 0 contra o Confiança na segunda-feira, 10, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE, passou pelo protagonismo do goleiro Luiz Daniel. Com três defesas importantes, o arqueiro assegurou os primeiros três pontos do Lobo da Vila na Série C.

Mesmo com o triunfo, o Floresta segue na lanterna da competição nacional, mas diminuiu a distância para sair da zona de rebaixamento para dois pontos. Luiz Daniel destacou a importância do resultado para a sequência do clube na terceira divisão.

“Foi um resultado muito importante para nós, precisávamos dessa vitória para ganharmos mais moral e confiança. Sabemos que a Série C é um campeonato complicado, então cada resultado positivo é essencial. Agora é continuar trabalhando forte e seguir nesse ritmo para a sequência da competição”, disse o goleiro.