Ex-Ceará, Marcelo Cabo é o novo treinador do Floresta para a disputa da Série C

Com passagem pelo Ceará em 2015, Marcelo Cabo foi anunciado pelo Floresta como novo treinador da equipe para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O comandante desembarca em Fortaleza nesta terça-feira, 7, e chega para substituir Felipe Surian, demitido após o péssimo início da equipe na Terceirona.



Marcelo Cabo trabalhou em duas equipes na atual temporada antes de fechar com o Floresta. Iniciou no CSA — time que havia conduzido no final de 2023 — e, por último, esteve no ABC, onde disputou dez partidas e conquistou uma vitória. No Verdão, terá a missão de recuperar o clube do início ruim na Série C, marcado por três derrotas em três jogos.



No cenário atual da competição, o Floresta é o lanterna, com nenhum ponto, mesma situação do Remo e São José. O que difere as posições dos três clubes é o critério de desempate. Na próxima rodada, inclusive, o Verdão visita o Remo, em jogo que acontece no domingo, 12, às 19 horas.