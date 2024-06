Ferroviário leva virada do Athletic-MG fora de casa e segue perto do Z-4 da Série C

Experiente Douglas Dias é o arqueiro coral Crédito: FÁBIO LIMA

O Ferroviário visitou o Athletic-MG em Minas Gerais na noite deste sábado, 15, e sofreu uma dolorosa virada, por 3 a 1. Jogando na Arena Sicredi, o Tubarão da Barra começou bem e abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Gabryel Martins. Contudo, Esquadrão de Aço chegou ao empate com gol de Jonathas, artilheiro da Série C com 8 gols, e virou na segunda etapa com tentos anotados por Danilson e Danilo. Com um pé na segunda fase, a equipe mineira assumiu a liderança da competição. Por sua vez, o Ferroviário segue encostado no Z-4 e agora enfrenta o São José, em casa, nesta quarta-feira, 19, para buscar a recuperação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O JOGO - Athletic-MG x Ferroviário

Jogando fora de casa contra o melhor ataque da competição, o Ferroviário de Paulinho Kobayashi foi à Minas Gerais com uma proposta diferente para enfrentar o Athletic. Vindo de atuações com três zagueiros, o Tubarão entrou em campo em uma 4-2-3-1, visando melhor encaixe para marcar a dupla de ataque adversária, mas acabou não funcionando. Na ausência de Ciel, que não teve condições de jogo mesmo estando relacionado, Vinícius Alves foi o ofensivo mais avançado. Por sua vez, o Esquadrão de Aço apostou suas fichas no atacante Jonathas, artilheiro da Série C. Além disso, explorou a fragilidade do lado direito da defesa Coral, apostando nos avanços do lateral Yuri, que criou muitas oportunidades indo à linha de fundo. Para a partida, Kobayashi contava com o retorno de Mattheus Silva e Gabryel Martins, que cumpriram suspensão contra o Botafogo-PB. Logo no início, a dupla foi importante pelo lado esquerdo. Com passe do lateral, o atacante balançou as redes no primeiro minuto de jogo após fazer fila na defesa adversária. As melhores jogadas do Tubarão seguiram saindo dos pés de Gabryel.