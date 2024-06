Floresta é superado pelo ABC em Natal e segue sem vencer na Série C

Jogando longe de seus domínios, o Floresta sofreu sua sétima derrota e segue sem pontuar na Série C de 2024. Na noite deste domingo, 2, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), o Lobo da Vila até teve oportunidades de igualar placar, mas foi derrotado por 1 a 0 pelo ABC.

O gol da vitória potiguar veio logo aos quatro minutos de jogo, quando os cearenses pareciam não ter se encontrado no jogo. O atacante Jenison foi o responsável por anotar o tento.

Amargando a lanterna da divisão nacional, o Verdão encontrou um roteiro similar com o dos dois últimos jogos, onde conseguiu ficar com a bola em boa parte do duelo, mas foi superado pelo adversário. No meio de semana, os comandados por Marcelo Cabo foram derrotados nos acréscimos pelo Ferroviário, com gol de Marcelinho.