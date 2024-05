Floresta é derrotado pelo Figueirense no PV e segue sem vencer na Série C

Com o resultado negativo, o time comandado por Marcelo Cabo continua na última colocação da tabela, sem nenhum ponto conquistado. O próximo compromisso da equipe será no dia 28 de maio, diante do Ferroviário, às 20 horas (de Brasília).

O Floresta amargou mais uma derrota na Série C na noite desta segunda-feira, 20. No Estádio Presidente Vargas, o Lobo da Vila foi superado pelo Figueirense por 2 a 0 e segue na lanterna da competição nacional. Os gols do jogo foram marcados por Camilo e Guilherme Pato.

Primeiro, o goleiro do Floresta, Luiz Daniel, defendeu um cabeceio de Léo Baiano. Depois, Alisson tentou, mas a bola passou por cima da meta. Após sofrer pressão, o Lobo conseguiu criar sua primeira chance aos 20 minutos.

No lance, Marcelo finalizou de primeira, levando perigo ao gol do arqueiro alvinegro Ruan Carneiro. Depois da oportunidade, o Verdão tomou as rédeas da partida e criou melhores chances. Em uma delas, Felipe Marques assustou com cabeceio ao lado do gol do Figueira.

Já no segundo tempo, o time catarinense voltou melhor. Com maior controle da posse de bola, os catarinenses trabalhavam a bola em busca do gol. O tento, inclusive, não demorou muito a sair.