Floresta é superado pelo Botafogo-PB por 2 a 1 no PV na estreia da Série C

No primeiro tempo, as equipes protagonizam um empate disputado, mas morno. As principais oportunidades de gol foram criadas pelo Verdão da Vila, mas o time comandado por Felipe Surian não conseguia criar finalizações que assustassem de fato o Belo. Do outro lado do campo, o grupo paraibano tinha dificuldade em ultrapassar a defesa do Verdão, mas esse enredo mudou no início da segunda etapa.

Em uma partida de segundo tempo eletrizante, o Floresta foi superado pelo Botafogo-PB em 2 a 1 na noite deste domingo, 21, no estádio Presidente Vargas. O jogo válido pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023 teve como autor dos gols Bruno Leite e Joãozinho para o Belo, e Buba descontou para o Lobo da Vila.

Com a desvantagem, o Floresta tentou esboçar uma reação, mas inicialmente encontrava dificuldade em ser criativo e superar a marcação do adversário. Enxergando as carências do grupo, o técnico Felipe Surian sacou algumas substituições, que surtiram efeito e deixaram o Lobo da Vila mais ativo no ataque.

O primeiro grande lance saiu dos pés de Romarinho, que colocou uma bola na trave. Aos 26 minutos, o empate foi conquistado dos pés de Buba, que recebeu na cara do goleiro um passe de Emerson Carioca, deixando tudo igual no estádio Presidente Vargas.

Com o placar igualado, o jogo voltou a ser disputado, mas não mais morno. No decorrer dos minutos, cada equipe criou uma grande oportunidade de gol, principalmente com contra-ataque, mas foi o Botafogo-PB quem soube ser mais oportunista. Aos 42 minutos, o Belo voltou a ficar na frente do placar após finalização de Joãozinho, fazendo com que a equipe paraibana quem saísse da arena esportiva com os três pontos.