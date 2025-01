Ceará sonda Shaylon por empréstimo, mas Atlético-GO só aceita negociar venda

O Ceará fez uma sondagem pelo meia Shaylon , destaque do Atlético-GO nas últimas três temporadas. No contato inicial, o Alvinegro demonstrou interesse na possibilidade de um empréstimo do jogador. Entretanto, conforme apurou o Esportes O POVO , a diretoria do Dragão só aceita negociar o atleta de 27 anos numa transação de venda.

Mercado da bola

O Vovô soma até o momento 11 contratações na montagem do elenco de 2025. São eles: o goleiro Keiller, o lateral-direito Dieguinho, o lateral-esquerdo Nicolas, os zagueiros Éder, Willian Machado e Marllon e os atacantes Fernandinho, Bruno Tubarão e Galeano, além dos meio-campistas Fernando Sobral e Matheus Araújo. Embora não tenha anunciado, o clube cearense tem acerto com o atacante Pedro Henrique, ex-Corinthians, que já participa da pré-temporada do Alvinegro.

A diretoria do Ceará se mantém ativa no mercado ainda na busca por um centroavante. Everaldo é o nome da vez nos bastidores do Porangabuçu. O atacante do Bahia, de 33 anos, tem conversas com os dirigentes alvinegros e a negociação está em curso.