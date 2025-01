Polivalente, Bruno Tubarão exalta torcida e vê Ceará como "maior do Nordeste"

O jogador de 29 anos contou que a negociação com o Vovô foi "muito rápida" e que tinha o desejo de jogar no Nordeste

“Foi até muito rápido (a negociação com o Ceará). Eu tive contato com o Lucas (Drubscky) e vi como uma oportunidade para mim estar jogando a Série A. Aqui também tem muitos jogos no ano. E eu ainda não tinha jogado no Nordeste, vai ser minha primeira vez. Então vestir a camisa do maior do Nordeste é sensacional. Eu quero ajudar, conquistar títulos e ser muito feliz”, disse.

Um dos reforços contratados pelo Ceará para a temporada de 2025, Bruno Tubarão foi apresentado oficialmente em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 6. Entre os temas abordados, o jogador de 29 anos falou sobre sua polivalência em campo, exaltou a torcida do Vovô e enfatizou que o clube é o “maior do Nordeste”.

Outro ponto destacado por Bruno Tubarão como motivação para atuar no Ceará foi a torcida. O atleta relembrou um momento que viveu em 2024, quando jogava pelo Atlético-GO e assistiu, no quarto da concentração, um dos decisivos jogos do Vovô na reta final da Série B. A energia dos alvinegros chamou-lhe a atenção.

“Essa energia e adrenalina que a gente sente nos motiva demais. Eu chego para sentir esse amor junto da torcida do Ceará. Sei que é um time de massa, de um clube que tem o amor da torcida. E eu quero sentir esse amor também [...] É sensacional o que eles fazem (a torcida). Eu estava assistindo um jogo do Ceará no quarto durante a concentração (no Atlético-GO), e eu falei ‘caraca, não tem como. Eu quero viver isso’”, contou.

O polivalente Bruno Tubarão

Questionado sobre em qual função se sente mais confortável para atuar, Bruno Tubarão comentou que nas últimas duas temporadas jogou como lateral-direito, mas que pode ocupar outras posições conforme a necessidade de Léo Condé, como atacante de beirada e até no meio-campo.