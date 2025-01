Ceará anuncia a contratação do goleiro Keiller, do Internacional

Formado nas categorias de base do Internacional, Keiller se destacou após ser emprestado para a Chapecoense, em 2021, onde foi titular e um dos principais jogadores da equipe. Nos dois anos seguintes, em 2022 e 2023, ganhou mais oportunidades no Colorado e chegou a ter um recorte de protagonismo.

O Ceará anunciou na noite desta terça-feira, 7, a contratação do goleiro Keiller , do Internacional, que chega para reforçar o elenco comandado pelo técnico Léo Condé em 2025. O atleta de 28 anos foi emprestado ao Vovô pelo Colorado até o final de 2025.

Nesta temporada, o arqueiro foi emprestado ao Vasco, onde não conseguiu ter espaço, sobretudo pela ótima fase do titular Léo Jardim, que terminou 2024 entre os melhores da posição no futebol brasileiro. Assim, Keiller não contabilizou nenhuma partida oficial neste ano.

Keiller foi o 10° reforço anunciado pelo Ceará para 2025

Até o momento, a diretoria do Ceará anunciou dez contratações. Além de Keiller, foram oficializados no Vovô: os zagueiros Marllon, Éder e Willian Machado; os laterais Dieguinho e Nicolas; os meio-campistas Fernando Sobral e Matheus Araújo; os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão. Todos se apresentaram no dia 3 de janeiro, data que marcou o início da pré-temporada do Vovô.