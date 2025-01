Presidente do Ceará confirma a contratação do zagueiro Éder, ex-América-MG

O presidente do Ceará , João Paulo Silva, confirmou nesta sexta-feira, 3, a contratação do zagueiro Éder, ex-América Mineiro. O dirigente comentou sobre o defensor durante a entrevista coletiva de apresentação do defensor William Machado, ex-Operário.

Éder foi um dos destaques do Coelho nos três anos em que defendeu a equipe de Belo Horizonte (MG). Foram 131 jogos, quatro gols marcados e uma assistência. Participou da campanha que levou o clube à disputa da Copa Libertadores da América na temporada de 2022.

No ano seguinte, o time disputou a Copa Sul-Americana, onde teve seu melhor desempenho e chegou às quartas de final, sendo eliminado diante do Fortaleza. Além do América, no currículo de Éder estão agremiações como Atlético-GO, Athletico-PR e Bahia, onde foi revelado.