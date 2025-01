Fernandinho evita comparação com Pulga e diz que quer fazer a própria história no Ceará

Novo atacante do Ceará, Fernandinho foi o maior driblador da última edição da Série B / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Contratado para ser uma das opções do técnico Léo Condé na ponta esquerda do ataque, Fernandinho evitou comparações com Erick Pulga, que foi o grande destaque do Ceará na posição em 2024. De acordo com o novo reforço do Alvinegro, ele não chega para “substituir ninguém”, mas sim para construir sua própria história. “O clube tinha o Pulga, que é um grande jogador e teve muitas conquistas no ano passado. A gente sabe que ninguém substitui ninguém. O Pulga fez o trabalho dele e deu o seu melhor, mas eu espero fazer a minha história no Ceará. Dar o meu melhor a cada jogo e treino, todos os dias. Então naquele setor (ponta esquerda), eu espero fazer o meu melhor”, disse.

Pulga foi o artilheiro da última edição da Série B e principal jogador do Vovô ao longo da última temporada. O atacante, vendido ao Bahia por R$ 18,8 milhões, não faz mais parte do plantel comandado por Léo Condé. Para Fernandinho, ele pode trazer qualidades diferentes, mas ponderou: “suprir é uma palavra complexa”. “Acho que posso trazer algo diferente. Suprir é uma palavra complexa. Mas acho que posso fazer algo diferente e dar o meu melhor a cada jogo para que aquele lado (esquerdo) fique bem capacitado”, explicou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 7, que marcou sua apresentação oficial no Ceará. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club