Ceará oficializa a contratação do atacante paraguaio Antonio Galeano

O Ceará oficializou a contratação do atacante Antonio Galeano por empréstimo até o final de 2025. O paraguaio jogou a última temporada pelo Nacional, do Uruguai, onde fez 48 jogos e marcou oito gols, além de ter cedido dez assistências.

Galeano é o terceiro reforço anunciado pelo Vovô para o ataque, que também conta com nomes como Fernandinho, ex-Mirassol, e Bruno Tubarão, que estava no Atlético-GO. Pedro Henrique, ex-Corinthians, deve ser oficializado em breve.



A carreira de Antonio Galeano



Cria do Rubio Ñu, do Paraguai, Galeano já passou pelo futebol brasileiro entre 2019 e 2021, quando defendeu o sub-20 e o time profissional do São Paulo.



A então jovem promessa se destacou nas categorias de base do Tricolor do Morumbi: somou 75 jogos no sub-20 e 45 gols, chegando a ser o artilheiro do time na Copa São Paulo. No profissional, não teve o mesmo destaque, registrando um gol e três assistências em 29 partidas.