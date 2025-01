Fernandinho revela que esposa é torcedora do Ceará e brinca sobre "pressão em casa"

O atacante Fernandinho contou que sua esposa é cearense e torcedora do Ceará / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quarta-feira, 8, o atacante Fernandinho revelou uma situação curiosa: sua esposa é cearense e torcedora do Alvinegro de Porangabuçu. Em entrevista coletiva, o jogador contou que a situação foi mais uma motivação para ele aceitar a proposta do Vovô, descrito como um “sonho” realizado. “Eu pensei mais na minha família e na minha esposa, que é daqui (Ceará). Ela também é torcedora do Ceará. Fico imaginando, ela me acompanhou no Mirassol e torceu muito por mim lá, imagina agora comigo jogando no time do coração dela, como que vai ser a emoção. Então não pensei duas vezes em realizar meu sonho e o sonho dela”, contou.

Descontraído, Fernandinho ainda brincou sobre a “pressão” que vai receber da esposa em casa após os jogos e do medo de “dormir no sofá” caso não vá bem em alguma partida pelo Ceará. O atacante foi um dos destaques do Mirassol na última temporada e acertou em definitivo com o Alvinegro por duas temporadas. “Vou ser cobrado do clube, da torcida e dela quando chegar em casa. Vai ser complicado (risos). Mas eu espero dar o meu melhor todo jogo para que, quando eu chegar em casa, ela possa me abraçar (risos). Dormir no sofá vai ser complicado (risos). Fernandinho relembra “arrepio” ao ouvir torcida do Ceará quando enfrentou o clube Nas últimas duas temporadas, Fernandinho defendeu o Mirassol e foi adversário do Ceará na Série B. Durante a entrevista coletiva, o atacante relembrou os momentos que encarou o Vovô e revelou ter se arrepiado com a torcida alvinegra nos jogos disputados na Arena Castelão.