Ceará oficializa retorno do volante Fernando Sobral para temporada de 2025

O Ceará oficializou nesta sexta-feira, 3, o retorno do volante Fernando Sobral, que atuou pelo Cuiabá-MT nas duas últimas temporadas. Conforme antecipado pelo Esportes O POVO , o jogador chega ao Vovô por empréstimo até o fim de 2025, com obrigação de compra caso o clube permaneça na Série A .

Os números mais expressivos, no entanto, são referentes a 2024, o melhor ano de sua carreira. Nesta temporada, o meia balançou as redes sete vezes e realizou oito assistências, participando de 61 partidas.

Durante esse período, ele foi fundamental na conquista da Copa do Nordeste de 2020 , levantada diante do Bahia-BA, em Salvador (BA).

Em sua primeira passagem pelo Ceará, entre 2019 e 2022, o destaque maior ocorreu em 2020, sob o comando de Guto Ferreira. Sobral tornou-se peça essencial no esquema tático do treinador, atuando como um verdadeiro "coringa", jogando tanto no meio-campo quanto pelos lados.

Também integrou a equipe que alcançou a melhor campanha do Ceará na era dos pontos corridos da Série A, terminando na 11ª posição com 52 pontos e garantindo vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte. Ao todo, Fernando Sobral soma 171 jogos pelo Ceará, com oito gols e nove assistências.