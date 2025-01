Bahia oficializa a contratação de Erick Pulga até 2029; Ceará receberá R$ 12,3 milhões

Ex-Ceará, Erick Pulga assinou com o Bahia até 2029. / Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia oficializou na noite desta quarta-feira, 8, a contratação do atacante Erick Pulga. O ex-atacante do Vovô, destaque do grupo de Léo Condé, firmou vínculo com o Esquadrão de Aço até o final do ano de 2029. Com a venda do atleta por três milhões de dólares – R$ 18,8 milhões na cotação atual –, o Ceará, conforme antecipado pelo Esportes O POVO, irá receber aproximadamente dois milhões de dólares, o equivalente a 12,3 milhões de reais, já que a equipe adquiriu mais uma parte da porcentagem que pertencia ao Atlético-CE.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na nota de despedida ao atleta, o Alvinegro de Porangabuçu exaltou os 23 gols marcados pelo jogador, além das conquistas do título do Campeonato Cearense de 2024 e o acesso à Série A do Brasileirão. O clube também agradeceu pela dedicação de Pulga.