Retrospectiva 2023: Ceará conquista tri do Nordestão, mas não alcança acesso à Série A

Com mudanças dentro e fora de campo, Vovô alcançou título regional pela terceira vez, mas viveu frustrações em outras competição e não conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro ao final da temporada

O ano de 2023 foi de altos e baixos para o Ceará. Com mudanças após a queda à Série B, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou o terceiro título da Copa do Nordeste, diante do Sport, mas viveu novamente múltiplas trocas de técnicos e acumulou frustrações com o vice no Estadual, a eliminação precoce na Copa do Brasil e a permanência na Segunda Divisão do Brasileiro ao final da temporada.

Ainda em novembro de 2022, logo após o rebaixamento diante do Avaí, houve mudanças no principal departamento do clube, com as chegadas de Albeci Júnior e Juliano Camargo para os cargos de diretor e executivo de futebol, respectivamente. No elenco, alterações também eram anunciadas com a saída de parte dos jogadores. Fernando Sobral, Mendoza, Messias e Lima foram os primeiros, além de Vina, que, inicialmente, ficou com a situação indefinida.

Em meio às saídas, o paraguaio Gustavo Morínigo foi anunciado como novo treinador do Vovô. Entre dezembro e janeiro, foram contratados Arthur Rezende, Tiago Pagnussat, Jean Carlos, Caíque Gonçalves, Willian Formiga, Zé Roberto, Danilo Barcelos, Vitor Gabriel, Chay, Alfredo Aguilar, Janderson e Hygor Cléber. O clube viveu uma baixa, com Cléber sendo suspenso após ser pego no antidoping, mas iniciou a pré-temporada no dia 16 de dezembro.