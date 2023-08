Após resultados negativos, Guto Ferreira não é mais técnico do Ceará

Guto Ferreira não é mais técnico do Ceará. O desligamento do treinador ocorreu nesta terça, 29, três dias após o empate diante do Tombense, pela 25ª rodada da Série B. Com o resultado, o Vovô acabou por ficar na segunda parte da tabela quando poderia ter subido para a 8ª colocação em caso de vitória.

Em sua segunda passagem pelo Alvinegro de Porangabuçu, Guto Ferreira não alcançou bons números dentro de campo. Em 11 jogos já disputados com o treinador, o Ceará contabilizou três derrotas, cinco empates e somente três vitórias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a saída de de Guto Ferreira, o Vovô vai em busca de seu quarto técnico para a temporada 2023. O clube iniciou o ano sendo comando por Gustavo Morínigo. Antes da segunda final da Copa do Nordeste, no entanto, o paraguaio deu lugar ao Eduardo Barroca, que foi demitido no decorrer da Série B para a chegada de Guto.