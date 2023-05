Nos pênaltis, Ceará bate o Sport e se sagra tricampeão da Copa do Nordeste

O Ceará conquistou a Copa do Nordeste pela terceira vez em sua história. Jogando na Ilha do Retiro, em Recife, o Vovô venceu o Sport nos pênaltis por 4 a 2 na noite desta quarta-feira, 3, e levantou seu terceiro título regional.

Em jogo nervoso, o time alvinegro perdeu no tempo normal por 1 a 0 e levou a decisão para a marca da cal. Danilo Barcelos, Jean Carlos, Luvannor e Erick converteram e ajudaram o clube a garantir o troféu. Richard ainda pegou dois pênaltis.

O jogo Sport 1 x 0 Ceará

Com uma estratégia clara para se defender, o Vovô iniciou a partida com suas linhas defensivas baixas e cedeu a bola ao time pernambucano. Dono da posse, o Leão teve sua primeira grande chance já aos sete minutos. No lance, o goleiro Richard tocou errado na saída de bola e a bola sobrou para Jorginho, que finalizou no travessão após defesa do arqueiro alvinegro.

Depois, Vagner Love arriscou com perigo, mas Richard fez outra intervenção. Empurrado pela sua torcida, o Sport seguiu pressionando o Ceará, que parecia nervoso. Aos 19 minutos, o técnico do Vovô, Eduardo Barroca, teve que promover uma substituição. Com dores, o lateral-esquerdo Willian Formiga deixou o campo para a entrada de Danilo Barcelos.

Sete minutos depois, o próprio lateral afastou mal e a bola sobrou para Luciano Juba estufar as redes na Ilha do Retiro. Com o gol, o time pernambucano empatou o placar agregado em 2 a 2.

Após abrir o placar, a equipe de Enderson Moreira continuou buscando seu segundo gol. Aos 34, Richard saiu errado em bola aérea e por pouco Jorginho não ampliou o placar. Com isso, a primeira etapa do jogo teve domínio absoluto do time mandante.

No segundo tempo, o Leão voltou no mesmo ritmo e quase fez outro gol após chute de Luciano Juba. Na oportunidade, Richard defendeu mais uma. Sendo pressionado, o Ceará não conseguia passar da linha do meio-campo.

E, mesmo com postura abaixo do esperado, o Alvinegro teve boa chance aos nove minutos. Jean Carlos cruzou a bola na área e, por pouco, Vitor Gabriel não arrematou. Depois foi a vez do Sport responder. Em cobrança de falta, Edinho bateu bem e o goleiro do Vovô fez mais uma boa intervenção.

Aos 24 minutos, o Sport acertou a bola na trave duas vezes seguidas, primeiro com Felipinho e depois com Wanderson. Já nos acréscimos, Gabriel Santos, do Sport, perdeu chance clara de gol cara a cara com Richard. Com isso, o título da Copa do Nordeste 2023 foi decidido nos pênaltis.



Sport 2 x 4 Ceará nos pênaltis

Confira abaixo as penalidades convertidas e perdidas:

Sport

Luciano Juba: perdeu

Vagner Love: gol

Sabino: gol

Gabriel Santos: perdeu

Ceará

Danilo Barcelos: gol

Jean Carlos: gol

Guilherme Castilho: perdeu

Luvannor: gol

Erick: gol

