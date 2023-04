Ceará anuncia Eduardo Barroca como novo técnico

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o técnico Eduardo Barroca será o responsável por comandar o Ceará no restante da temporada de 2023. O anúncio da contratação do treinador ocorreu na tarde desta segunda-feira, 24, após a demissão de Gustavo Morínigo.



Aos 41 anos, o comandante chega sob a expectativa de conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste e o acesso à primeira divisão nacional. O perfil de Barroca agradou a diretoria alvinegra, que buscava um técnico mais agressivo.

Sobre o assunto Com demissão de Morínigo, Ceará terá oito treinadores no período de 28 meses

Eduardo Barroca é o favorito para assumir o comando técnico do Ceará

Demissão de Morínigo no Ceará: início ruim na Série B e estilo reativo pesaram

Em sua carreira, ele conquistou dois acessos para a Série A: Atlético-GO (2019) e Bahia (2022). Além disso, também acumula passagens por Botafogo, Vitória, Coritiba e Avaí.



“É um sentimento de muito orgulho ter a possibilidade de ser treinador de um gigante do futebol brasileiro, principalmente pela torcida que tem e pela representatividade. Eu vou ter um compromisso muito grande de dedicação plena para que o Ceará conquiste seus objetivos nessa temporada”, disse o novo treinador alvinegro.

Além de Barroca, chegam ao clube os auxiliares técnicos Bruno Lazaroni e Felipe Lucena. Os três chegam à capital cearense na manhã desta terça-feira, 25, e fazem seu primeiro treino com o elenco do Vovô no período da tarde, no CT de Porangabuçu.

Foco no trabalho

Barroca terá semana livre para ajustar a equipe visando o duelo contra o ABC, no domingo, 30. Em Natal, o Vovô tentará conquistar sua primeira vitória na Série B 2023.

Depois da partida, o técnico terá outro compromisso importante. Na próxima quarta-feira, 3 de maio, comanda o Alvinegro diante do Sport, em Recife, no jogo de volta da final da Copa do Nordeste. Na ida, o time de Porangabuçu venceu por 2 a 1 e, por isso, tem vantagem do empate no segundo jogo.



