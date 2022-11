Ceará anuncia contratação do técnico Gustavo Morínigo

Treinador paraguaio chega para comandar o Vovô em 2023 e tem experiência na Série B do Brasileiro, pois subiu com o Coritiba em 2021

O Ceará anunciou a contratação do técnico Gustavo Morínigo para a temporada 2023. O paraguaio de 45 anos estava sem clube desde agosto, quando foi demitido pelo Coritiba. O vínculo dele com o Vovô vai até dezembro do ano que vem.

Morínigo foi o responsável pelo retorno do Coxa Branca para a Série A do Brasileiro em 2021. Ele também já treinou o Nacional-PAR, Libertad-PAR, Cerro Porteño e seleções de base do Paraguai.

Com Morínigo, chegam ao clube o auxiliar técnico Diosnel Burgos, também paraguaio, e o preparador físico Martín Paolorosso, que é argentino. Todos chegam a Fortaleza nos próximos dias.

O diretor de futebol do Ceará, Albeci Júnior, explicou os motivos da contratação de Morínigo. “Depois de acertarmos a permanência do PC Gusmão na coordenação técnica e da contratação do Juliano Camargo para o cargo de Executivo de Futebol, traçamos o perfil da comissão técnica, de acordo com o que acreditamos ser o DNA do Ceará e das competições que disputaremos em 2023. Diante disso, pensamos em alguns nomes com esse perfil e fizemos várias reuniões até chegarmos ao nome do Gustavo Morínigo. É um profissional que vem com uma bagagem de acesso à Série A e também de conquistas estaduais. Acreditamos que, junto aos profissionais que já estão no clube, ele e sua comissão poderão fazer um excelente trabalho na temporada que se aproxima”, disse.

