Soldado Alvinegro: ídolo do Ceará, Dimas Filgueiras morre aos 79 anos

Dimas Filgueiras durante atividade no CT do Ceará Crédito: Igor de Melo

Conhecido como “Soldado Alvinegro”, Dimas Filgueiras, ex-jogador e técnico do Ceará, morreu aos 79 anos após falência múltipla de órgãos. A confirmação do óbito ocorreu no início da manhã desta sexta-feira, 22, por meio da filha do ídolo do clube do Porangabuçu, Vânia Filgueiras, nas redes sociais. Além dela, ele deixa mais três filhos, esposa e quatro netos. O Soldado Alvinegro lutava contra o Alzheimer desde os anos 2015/2016. Inclusive, no começo de 2018, quando deixou de vez o Ceará, Dimas passou a focar no tratamento contra a doença e chegou até a praticar caiaque para manter a saúde física e mental. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O velório e a missa de corpo presente, restrita a familiares, de Dimas Filgueiras acontecerão ainda nesta sexta-feira, 22, às 12 horas e 20 horas, respectivamente. O local será a Funerária Ethernus, na capital cearense, localizada na Rua Padre Valdevino, 1688, no bairro Aldeota.



“A bandeira que ele fez parte eterna de suas vestes se coloca a meio mastro, parecendo se curvar ao soldado quase como um sinal de reverência pelas batalhas em que foi defendida por ele. Camuflado em preto e branco, Dimas Filgueiras guerreou em todas as funções que pôde e, agora, só não parte para a eternidade, pois já o fazia no coração de todo torcedor do Ceará. Atleta, treinador, acima de tudo, torcedor. Dimas se tornou um sinônimo do que é o Ceará Sporting Club. A virilidade e a seriedade que carregava em suas expressões e pareciam correr em suas veias o fizeram referência para todos que desejam ser grandes em Porangabuçu”, homenageou o clube. Ceará homenageou Dimas Filgueiras com o sócio “Eterno Soldado” Em abril deste ano, o Ceará prestou homenagem à Dimas Filgueiras ao criar um plano de sócio vitalício chamado de “Eterno Soldado”. Ele foi entregue aos ex-jogadores que foram determinantes na construção da história do clube durante os anos. O movimento foi criado para honrar e agradecer os grandes ídolos alvinegros.