Saiba quem é Carlos Moraes, presidente interino do Ceará após renúncia de Robinson

A diretoria executiva do Ceará está sob novo comando. Nesta quinta-feira, 9, Robinson de Castro anunciou a sua renúncia à presidência do Alvinegro em pronunciamento ao vivo na Vozão TV. Portanto, segundo previsto no estatuto social do clube, quem assume imediatamente o posto de presidente interino é o 2º vice-presidente, Carlos Moraes.

Carlos Henrique Nogueira de Moraes nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de novembro de 1978 (44 anos). Ele é o filho mais novo do ex-presidente Francisco Franzé Leite Moraes, ou apenas Franzé Moraes, que presidiu o Alvinegro de Porangabuçu por 10 anos, divididos em três passagens.

Durante sua carreira acadêmica, Carlos Moraes cursou administração de empresa e é Bacharel em Direito, ambos pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Além disso, o presidente interino do Vovô tem dois MBA (curso de pós-graduação voltado à atuação prática profissional) em Gestão Empresarial e Marketing, pela FGV.

A história de Carlos Moraes no Ceará começou em 2009, quando naquele ano ele ocupou o cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo, na gestão de Humberto Aragão. Nos anos seguintes, mais precisamente entre 2010-2015 e 2015-2023, o diretor foi o 2º vice-presidente da Diretoria Executiva nos mandatos de Evandro Leitão e Robinson de Castro, respectivamente.

Eleições para presidência do Conselho Deliberativo

Nesta quinta-feira, 9, no período da noite, ocorrem as eleições do Conselho Deliberativo do Ceará. O pleito acontece de forma presencial, na sede do clube alvinegro, localizada na Avenida João Pessoa. Estão aptos para votar somente os associados contribuintes quites com seus compromissos junto ao clube.

Os grupos liderados por Jamilson Veras e Danilo Lopes chegaram a um acordo, durante reunião realizada na última segunda-feira, 6, que decretou a composição entre os dois lados. Portanto, foi aclamado chapa única nas eleições do Conselho Deliberativo do Ceará.

A chapa única não conta com a participação de Jamilson Veras e Danilo Lopes, que concorriam para presidência. A nova composição é formada por José Barreto de Carvalho Filho (presidente), Herbet Gonçalves (1º vice-presidente), Márcio Forti (2º vice-presidente), Castelo Camurça (secretário geral) e Joathan Machado (secretário adjunto).

Após o término das eleições, o novo Conselho Deliberativo do Ceará, na pessoa do presidente José Barreto de Carvalho Filho, terá um prazo de 90 dias para convocar novas eleições de presidente e vice-presidente da diretoria executiva.

