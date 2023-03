João Paulo Silva é eleito presidente do Ceará até 2024

O Ceará tem um novo presidente até o final de 2024. Nesta quarta-feira, 29, 179 alvinegros elegeram João Paulo Silva como mandatário do clube de Porangabuçu. O vice será Alexandre Frota, que já ocupou o cargo de presidente anteriormente. Juntos, eles formaram a chapa “Vozão de Todos”.

Gabriel Ponte, outro candidato à presidência, recebeu 47 votos. Ao lado de Nilo Saraiva, ele formava a chapa “Reconstrução do Gigante”.

A eleição para decidir o novo mandatário se iniciou às 12h e foi finalizada às 20h desta quarta, 29. Ao todo, 226 pessoas votaram e decidiram o futuro da agremiação.

Vencedor do pleito, João Paulo Silva agradeceu aos eleitores e admitiu que está realizando um sonho.

“Estou realizando um grande sonho da minha desde criança, que é me tornar presidente desse clube que eu tanto amo. Desde 2012, trabalhei muito durante todos esses anos pra chegar a esse dia de hoje. Honro a Deus e quero honrar todas as pessoas que me deram essa oportunidade e toda nossa nação alvinegra”, afirmou.

Trajetória no Ceará

No clube desde 2012, tendo entrado por meio do projeto Ceará 2000, do qual foi presidente por dois biênios, João Paulo assumiu a diretoria financeira do Alvinegro no fim de 2015. Ele participou diretamente de todo o trabalho de saneamento financeiro do Vovô, que hoje tem um dos menores passivos dentre os clubes do Brasil de mesmo porte, cerca de R$ 30 milhões.



Foco em títulos

João Paulo foi entrevistado na última terça-feira, 21, pelo programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, para falar sobre propostas. Entre outras questões, deu ênfase em conquistar títulos, na qual afirmou ser o “grande objetivo”.

“Título (principal proposta). Eu vou pensar pouco nessa palavra gestão e vou pensar em trabalhar títulos e ser usado (esse pensamento) em contratações. Não sendo irresponsável, longe de mim ter esse pensamento, mas eu acredito que é o momento de buscar títulos esse ano. O meu grande objetivo se for eleito é isso”, afirmou.

Propostas

Além do foco em títulos, João Paulo também destacou que trabalhará a questão da transparência e da comunicação. O novo presidente ainda afirmou ser favorável ao direito de voto do sócio-torcedor. Atualmente apenas conselheiros votam.



Confira entrevista de João Paulo Silva ao Esportes do POVO: