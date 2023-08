Ceará anuncia a contratação do treinador Vagner Mancini até o final de 2024

O treinador chega para sua segunda passagem no Alvinegro de Porangabuçu. Em 2011, foi campeão cearense e semifinalista da Copa do Brasil

Mancini já trabalhou no Ceará na temporada de 2011. Naquele ano, consagrou-se campeão cearense e ganhou notoriedade por comandar o elenco alvinegro que ficou conhecido como a “carroça desembestada”, responsável por eliminar o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho na Copa do Brasil, torneio pelo qual o Ceará chegou até a semifinal, onde acabou sendo eliminado pelo Coritiba.

O Ceará anunciou, nesta quarta-feira, 30, a contratação de Vagner Mancini como novo treinador da equipe. O profissional chega para sua segunda passagem pelo clube e irá substituir Guto Ferreira , desligado do Vovô na última terça-feira, 29. O comandante desembarca na capital cearense nesta quinta, 31, para dar início ao trabalho à frente do Alvinegro com contrato até o final de 2024.

Seu último trabalho foi no América-MG, onde totalizou 48 jogos, 18 vitórias, dez empates e 20 derrotas. Além do Coelho, o treinador também comandou recentemente o Grêmio (2021/2022) e o Corinthians (2020/2021).

O treinador chega ao Alvinegro em um momento conturbado, onde o time ocupa a segunda página da tabela de classificação da Série B, a oito pontos de distância do G-4. Restando 13 rodadas para o término do certame, o Vovô precisa de uma arrancada histórica, que envolve 10 vitórias, para tentar sonhar com o acesso. Mancini, inclusive, será o quarto técnico do clube no ano.