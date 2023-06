Eduardo Barroca é demitido do Ceará após empate com Avaí pela Série B

Treinador comandou o Ceará por 13 jogos, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas, com 16 gols marcados e 13 sofridos

Eduardo Barroca não é mais técnico do Ceará. O Vovô anunciou a saída do treinador na noite desta quarta-feira, 28, após o empate sem gols da equipe diante do Avaí, na Arena Castelão, pela Série B.

Ao todo, Barroca comandou o Ceará por 13 jogos, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas, com 16 gols marcados e 13 sofridos. Ele chegou ao clube após a saída do treinador paraguaio Gustavo Morínigo e esteve a beira do campo em 12 jogos da Série B e também na segunda final da Copa do Nordeste - competição em que o grupo foi campeão.

Apesar do título, o técnico não apresentou na Série B um time futebol convincente ou mesmo efetivo. Mesmo conseguindo tirar a equipe da zona de rebaixamento, Barroca não levou a equipe ao protagonismo que a diretoria e os jogadores buscam na segunda divisão. Atualmente, o Ceará possui 21 pontos conquistados após 14 rodadas.

Agora, o Alvinegro de Porangabuçu vai em busca do terceiro treinador para comandar a equipe na Série B. O Vovô já volta a campo neste domingo, 2, quando enfrenta o Sport fora de casa, às 18 horas, pela 15ª rodada da Série B.