Ceará anuncia a contratação de Guto Ferreira como novo treinador

Será a segunda passagem do treinador pelo Alvinegro, que já venceu um título da Copa do Nordeste pelo clube

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o Ceará anunciou a contratação de Guto Ferreira como novo treinador da equipe. O comandante chega ao Vovô para substituir Eduardo Barroca, demitido na última quarta-feira, 28, após empate sem gols contra o Avaí.

O novo e já conhecido treinador do Ceará desembarca em solo cearense na madrugada dessa sexta-feira, 30, e já comanda as atividades com elenco alvinegro na tarde de amanhã, no CT de Porangabuçu. Juntamente, com o técnico, chegam também o auxiliar André Luis e o preparador físico Valdir Junior.

Diferente da primeira passagem por Porangabuçu, quando assumiu a equipe na Série A, desta vez Guto Ferreira chega ao Alvinegro com a missão de recolocar o clube na elite nacional do Campeonato Brasileiro.

No cenário atual, após 14 partidas disputadas na Segundona, o Ceará ocupa a 9ª posição, com 21 pontos, sete de diferença para o Vitória e Sport, que dividem a terceira e quarta colocaçãoS. O contexto preocupa, sobretudo pelo fato do Vovô figurar entre os clubes de maior investimento da competição e, mesmo assim, não ter entrado sequer uma vez no G-4.

Nesta quinta-feira, 29, os auxiliares fixos do Ceará, os profissionais Rodrigo Leitão e Marcos Valadares, irão assumir a equipe de maneira interina e comandam as atividades com o elenco até a chegada de Guto Ferreira.

Nova passagem de Guto pelo Ceará

Velho conhecido da torcida alvinegra, Guto Ferreira retorna ao Ceará após passagem vitoriosa em 2020 e saída conturbada em 2021. Em sua temporada de estreia, o treinador conquistou o título invicto da Copa do Nordeste, que representou o bi-campeonato para o clube, eliminando o Fortaleza na semifinal.

Na edição da Série A de 2020, Guto fez uma campanha sólida como treinador do Ceará, alcançando a 11ª colocação, com 50 pontos, desempenho que garantiu classificação à Copa Sul-Americana do ano seguinte. Ao todo, foram 53 jogos e 24 vitórias pelo Alvinegro na temporada em questão.

Em 2021, entretanto, Guto Ferreira conviveu com alguns fracassos pelo Vovô, como o vice-campeonato frustrante da Copa do Nordeste diante do Bahia, o vice do Campeonato Cearense para o Fortaleza, assim como uma eliminação na Copa do Brasil pelo rival. Na Sul-Americana, o treinador deixou escapar a classificação na última rodada da fase de grupos.

Mesmo com os resultados, o comandante ainda foi mantido para a Série A, mas a quantidade de empates, aliado ao desempenho ruim nos jogos, culminaram em sua demissão.

Após o Vovô, Guto passou por outras três equipes do futebol brasileiro: Bahia, Coritiba e, de forma mais recente, o Goiás.