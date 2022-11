Mendoza desperdiça pênalti, Ceará perde para Avaí e está rebaixado para a Série B

O Vovô desperdiçou chances claras ao longo da partida, perdeu um pênalti com Mendoza no segundo tempo e foi derrotado por 2 a 0 para o Avaí, na Ressacada

O Ceará está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô desperdiçou chances claras no primeiro tempo, teve mais volume de jogo que o Avaí na partida, mas foi derrotado para o adversário fora de casa por 2 a 0 e não tem mais chances de permanência na elite do futebol nacional. No segundo tempo, o Vovô ainda teve a oportunidade de empatar com Mendoza, de pênalti, mas o colombiano viu Vladimir defender a cobrança e operar um milagre no rebote.

O Alvinegro permaneceu com 34 pontos na tabela e não consegue mais alcançar o Cuiabá, o último clube fora da zona de rebaixamento, que tem 38. O clube apenas cumprirá tabela na última rodada contra o também rebaixado Juventude, no Castelão, no próximo domingo, 13.

O jogo

O Ceará enfrentou o Avaí já rebaixado e sem alguns dos principais jogadores da equipe na competição. Precisando do resultado para chegar vivo na última rodada, o Vovô tinha mais a posse da bola e ditava o ritmo da partida.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Alvinegro tentava chegar ao ataque pelas laterais, em especial pelo lado direito, com Nino Paraíba, e foi assim que o time desperdiçou a primeira grande chance do jogo logo aos cinco minutos. Em cruzamento do lateral na segunda trave, Mendoza penetrou na pequena área e recebeu a bola de frente para o goleiro, mas não conseguiu tocar nela em cheio. Na sequência da jogada, Lima pega a sobra e cai na grande área pedindo pênalti, mas o árbitro nada marcou.

Mesmo jogando em casa, o Avaí não tinha o mesmo ímpeto ofensivo do Vovô, que controlava as ações do jogo. O Leão da Ilha, porém, arriscava chutes de fora da área, e foi assim que Lucas Ventura quase abriu o placar para os mandantes aos 10 minutos. O jogador finalizou de média distância e a bola passou próximo à trave de João Ricardo, que só olhou ela acertar a haste que segura as redes.

Sem conseguir envolver o adversário pelo meio, o Ceará abusava de acionar Nino pela lateral. O atleta, no entanto, sentiu um desconforto aos 18 minutos e deu lugar a Buiú ainda no primeiro tempo.

O time de Juca Antonello não conseguiu manter a mesma postura ofensiva dos 20 primeiros minutos e aos poucos assistia o Avaí tocar mais a bola e crescer na partida. Aos 27 minutos, os donos da casa voltaram a assustar os alvinegros. Pablo Dyego evitou a saída de bola pela lateral e cruzou com perigo para a grande área. A bola passou pela defesa alvinegra e o atacante Marcinho quase escora para as redes, mas não conseguiu tocá-la.

Minutos antes para o intervalo, o Ceará voltou a ter grandes chances no jogo e por pouco não abriu o placar com Mendoza, que foi mais uma vez desperdiçou oportunidades claras de abrir o placar.

A primeira ocorreu aos 37 minutos. Victor Luís realizou cruzamento para a área e Jô cabeceou para o meio. A bola caiu nos pés de Mendoza na entrada da pequena que, sozinho, chutou por cima do travessão de Vladimir.

A segunda aconteceu quatro minutos depois. Em rara trama do time pelo meio, Lima tocou para Vina na entrada da grande área e o camisa 29 acionou Mendoza mais uma vez livre pelo lado esquerdo. O colombiano, no entanto, bateu fraco na bola e ela desviou na zaga e foi para escanteio.

Na cobrança, David Ricardo aproveitou sobra de Mendoza para balançar as redes, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento do camisa 10 do Vovô.

Segundo tempo

Em busca do gol, o Ceará tentou repetir a mesma estratégia do início do primeiro tempo, quando ficou mais com a bola e quase abriu o marcador.

O plano, entretanto, foi por água a baixo aos quatro minutos, quando foi o Avaí que balançou as redes. O lateral-esquerdo Natanael recebeu na ponta, cortou para o meio e acertou um chute forte com a perna direita, que foi no canto de João Ricardo, que não conseguiu triscar na bola.

A missão do Vovô agora era marcar dois gols para evitar o rebaixamento antecipado. Desesperado, o time lançava a bola de todas as formas para a grande área. E em escanteio, Lima dominou mal e Luiz Otávio buscou recuperar, mas foi tocado por Marcinho. A reação imediata dos jogadores do Alvinegro foi de pedir pênalti, e após revisão do árbitro na cabine de vídeo, foi assinalado a penalidade para a equipe.

Mendoza foi o encarregado de tentar igualar o marcador e dar início à virada da equipe no jogo. O camisa 10, que tem bom aproveitamento nos pênaltis, queria a redenção na partida após desperdiçar chances claras no primeiro tempo.

Ao partir para a bola, o colombiano bateu forte, cruzado, no canto direito, mas viu Vladimir acertar o lado e espalmar. O destino ainda concedeu ao atacante o rebote, que caiu no peito dele. Mendoza dominou com calma, e esperou a bola cair para finalizar de pé esquerdo, de chapa, no meio do gol, mas novamente viu Vladimir fazer a defesa e operar um novo milagre para o Avaí na partida.

A pelota ainda tocou no travessão antes da defesa afastar para escanteio, para colocar requintes de crueldade ao torcedor alvinegro, que viu as esperanças por uma remontada ir para fora.

Foi o primeiro pênalti perdido por Mendoza na temporada, e também o primeiro defendido por Vladimir nesta edição de Campeonato Brasileiro.

Querendo um milagre na reta final da partida, o Ceará atacava de forma desordenada. A criação da equipe, que já estava ruim, não existiu após o pênalti perdido por Mendoza. Lançando a bola para a área de qualquer forma, mas parava em Vladimir, algoz da equipe na partida. O goleiro ainda fez outra boa defesa no voleio de Buiú, aos 38 minutos.

O roteiro de um rebaixamento cruel dava indícios mais fortes nos minutos finais do jogo. Aos 43 minutos, Pablo Dyego puxou contra-ataque em velocidade e driblou os últimos defensores do Vovô antes de enfiar a bola para Lucas Ventura, que ajeitou o corpo para bater de perna esquerda e finalizou na trave.

O fim dos cinco anos do Ceará na primeira divisão foi decretado dois minutos depois. Natanael, que havia marcado o gol que rebaixava a equipe, terminou o serviço com uma assistência em cobrança de falta que encontrou Mateus Sarará, que desviou de cabeça para fechar o placar em 2 a 0.

Tags