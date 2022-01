Horóscopo do dia (10/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 10 de janeiro (10/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 10 de janeiro (10/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a retrogradação de Mercúrio.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Mercúrio retrograda na casa das amizades, podendo levar à revisão do círculo social. A Lua Crescente em seu signo tende a evidenciar sua força de vontade e a Lua passa no eixo material-comunicativo-familiar, favorecendo a conciliação de práticas e ideias em prol do dia a dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Este é o momento astrológico promove revisões na esfera profissional. Desafios podem levar ao autoaperfeiçoamento, especialmente nas finanças e no trato humano, pois a Lua Crescente na área de crise abre o céu da semana, vindo em seguida a transitar por seu signo e pelo eixo material-comunicativo.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Conceitos podem ser revistos agora. Seu olhar tende a permear o coletivo e o individual, o que lhe ajuda a refletir sobre como os desafios sociais afetam na vida privada e a promover ajustes, pois essa fase aponta a Lua no eixo amizades-crise, seguindo para seu signo e a área material.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque fazer revisões na esfera íntima. O momento astrológico tende a ser propício para cuidar dos aspectos estruturais da vida cotidiana, procurando sanar desafios e aperfeiçoar processos, visto que a Lua transita entre a casa relacionada ao trabalho e seu signo.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É fundamental exercitar o pensamento crítico e trabalhar em prol de melhorias, devido à retrogradação de Mercúrio. Momento de profundas reflexões e ajustes voltados a aperfeiçoar sua vida, visto que até domingo a Lua transita entre as áreas espiritual e de crise.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O dia a dia pede ajustes com Mercúrio em retrogradação. Pode haver desabrochar de ideias que beneficia os projetos pessoais e profissionais em curso, além de seus relacionamentos, pois a Lua transita nos setores ligados à vida íntima, à espiritualidade, ao trabalho e às amizades.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure se abrir ao diálogo e manter a diplomacia. As parcerias podem ficar no centro das atenções, considerando no céu astrológico o trânsito lunar no eixo relacionamentos-trabalho, além da retrogradação de Mercúrio na área social. Isso oportuniza articulações coletivas e ajustes interpessoais.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente atuar em prol de um dia a dia saudável, incluindo a convivência com seus pares. O cotidiano pode ser o ponto de referência para as reflexões e os ajustes necessários, já que a Lua se desloca entre o setor das rotinas e o espiritual, e Mercúrio retrograda na área familiar.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente negociar. Você tende a aprender mais acerca da natureza humana e isso oportuniza ajustes que levem ao aprimoramento do convívio e das ações em parceria, pois a fase destaca a passagem da Lua do setor social ao íntimo, e a retrogradação de Mercúrio na casa da comunicação.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Mercúrio retrógrado tende a levar a revisões na gestão de recursos. Busque aperfeiçoar as parcerias, de modo a elevar a qualidade das rotinas em casa e no trabalho, as quais se mostram oportunas para a articulação interpessoal, pois a fase destaca o trânsito lunar no eixo família-relacionamentos.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente rever prioridades e fazer os devidos ajustes, considerando a retrogradação de Mercúrio em seu signo. Procure aprimorar as ideias que guiam a vida cotidiana e o diálogo com seus conviventes, visto que a Lua transita entre o setor comunicativo e o das rotinas.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Os obstáculos podem lhe fazer rever conceitos com Mercúrio retrogradando na área de crise. Sua capacidade de gestão se evidencia, o que contribui com melhores práticas e com a articulação de ideias com o entorno, já que a Lua transita nas áreas material, comunicativa, familiar e social.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 9 de janeiro (09/01).

Tags