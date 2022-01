Horóscopo do dia (09/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 9 de janeiro (09/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 9 de janeiro (09/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente harmonizada a Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque cultivar autocontrole e atuar segundo programação prévia. Persistência não faltam com a Lua Crescente em seu signo e em trígono com Marte na casa da espiritualidade. É possível haver estresse devido às quadraturas que a Lua forma com Sol, Mercúrio e Plutão no setor do trabalho.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sua persistência e serenidade podem ser testadas, dada a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Plutão. O planejamento estratégico tende a ser seu melhor aliado para lidar com os problemas para que as ações sejam realizadas, como sinaliza a harmonia entre a Lua Crescente e Marte no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure saber separar o público do privado, já que a tensão lunar com Sol, Mercúrio e Plutão evidencia atritos. Um forte sentimento de união permeia suas parcerias com a Lua Crescente harmonizada a Marte no segmento social, o que ajuda com articulação significativa em prol das tarefas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque ajustar seu ritmo e seus interesses com os de seus pares para evitar conflitos sugeridos na tensão lunar com Sol, Mercúrio e Plutão. Esforços destinados ao trabalho podem render bons resultados, como aponta a harmonia entre a Lua Crescente e Marte no eixo profissional.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente não forçar os limites do corpo, já que Sol, Mercúrio e Plutão na casa da saúde quadram com a Lua. Sua postura expansiva podem lhe guiar por processo de superação, como sugere a Lua Crescente em trígono a Marte no eixo espiritual-social, contribuindo com a solução de problemas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É importante não deixar que falte a diplomacia ao lidar com desafios na vida, visto que a Lua quadra com Sol, Mercúrio e Plutão na área social. Persiste a harmonia entre a Lua Crescente e Marte no circuito íntimo, o que eleva a autoconfiança e fortifica sua relação com os aspectos estruturais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Dada a tensão com Sol, Mercúrio e Plutão, busque lidar com quem pensa diferente e mesmo com opositores. Seu espírito de liderança pode continuar em alta, pois a Lua Crescente e Marte seguem harmonizados no segmento relacionamentos-comunicação, inspirando pessoas e fortalecendo parcerias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure evitar se impor ao meio circundante, pois Sol, Mercúrio e Plutão tensionados afetam o trato interpessoal. Dada a harmonia entre a Lua Crescente e Marte nas áreas relacionadas ao cotidiano e às finanças, seu lado empreendedor podem continuar em alta, o que lhe ajuda a otimizar o orçamento.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A Lua Crescente na área social tende a destacar sua descontração no trato humano, impelindo-lhe ao usufruto de situações aprazíveis devido ao trígono com Marte em seu signo. Cuidado com impulsos lhe levem a imprudências, conforme alertam Sol, Mercúrio e Plutão tensionados na casa material.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A pressa tende a afetar os resultados, como alertam Sol, Mercúrio e Plutão tensionados em seu signo, por isso busque ponderar antes de agir. Eleva-se a união no meio familiar em prol da superação de problemas, pois a Lua Crescente ainda se harmoniza com Marte no circuito doméstico e de crise.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A espontaneidade pode precisar de freios. Seu lado descontraído aflora com a Lua Crescente em trígono a Marte no eixo comunicação-amizades, favorecendo a interação com as pessoas, embora as emoções tendem a transbordar diante de contratempos, como alertam Sol, Mercúrio e Plutão tensionados.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Durante este momento astrológico, é possível que o lado descontraído da sua personalide se faça presente agora, o que tende a beneficiar a interação com as pessoas. Entretanto, as emoções podem transbordar, conforme alertam Sol, Mercúrio e Plutão tensionados.

