Horóscopo do dia (08/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 8 de janeiro (08/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 8 de janeiro (08/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia da Lua Crescente com Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não gastar energia sem um plano estruturado. A Lua Crescente em seu signo se harmoniza a Marte na área espiritual, podendo elevar sua força de vontade frente às oportunidades de expansão, mas Sol e Mercúrio tensionados na casa do trabalho alertam para a falta de organização e de critério.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sol e Mercúrio na área espiritual quadram com a Lua, de modo que é necessário se livrar de ilusões e resolver falhas. A consciência dos problemas pode se elevar com a Lua Crescente na área de crise, o que oportuniza estratégico recolhimento de forças para que ações sejam bem pensadas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente não negligenciar a vida privada, já que Sol e Mercúrio no setor íntimo quadram com a Lua, reservando tempo para si mesma. Aflora o companheirismo nas relações humanas com a Lua Crescente em trígono a Marte no circuito social, o que lhe motiva a somar esforços em prol do bem-estar coletivo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure saber atuar em grupo, evitando que suas ações atrapalhem as dos outros, pois Sol e Mercúrio na área de relacionamentos quadram com a Lua. Seu lado empreendedor pode se fazer presente com a Lua Crescente em trígono a Marte no circuito do trabalho, contribuindo com a gestão de processos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque observar seus limites e não se expor excessivamente, como alertam Sol e Mercúrio tensionados na casa da saúde e do cotidiano. Cautela é essencial! A Lua Crescente se harmoniza com Marte no eixo espiritual-social, o que desperta seu lado expansivo e lhe coloca na dianteira de oportunidades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Lua Crescente se harmoniza com Marte no circuito íntimo, enquanto que a tensão com Sol e Mercúrio no setor social contraindica a exposição fora do círculo de confiança. Procure aproveitar a fase para o fortalecimento pessoal, de suas relações privadas e das questões patrimoniais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente não se deixar levar pela intolerância. Autoconfiança e capacidade de liderança pode lhe diferenciar com a Lua Crescente harmonizada a Marte no eixo relacionamentos-comunicação, o que dinamiza as parcerias, mas divergências podem ganhar corpo no meio familiar frente à tensão com Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A comunicação tende a ficar fragilizada diante das quadraturas que Sol e Mercúrio formam com a Lua, pedindo discrição e diplomacia. Sua capacidade de gestão pode se dinamizar com a Lua Crescente harmonizada a Marte no eixo cotidiano-finanças, o que ajuda com a otimização de recursos e processos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque curtir a visibilidade sem arriscar seu bem-estar físico e financeiro, como alertam Sol e Mercúrio na área material e tensionados à Lua. Afloram descontração e sociabilidade em sua postura com a Lua Crescente harmonizada a Marte entre o setor social e seu signo, deixando-lhe em destaque.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure evitar sobrecarregar seus pares com dramas ou absorver os deles, como alerta a tensão lunar com Sol e Mercúrio em seu signo. O meio familiar pode lhe dar força e apoio prático na gestão dos problemas, dada a harmonia da Lua Crescente com Marte entre os setores doméstico e de crise.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É importante evitar expor aspectos frágeis da sua vida para não ficar vulnerável a críticas que abalem sua confiança, como alertam Sol e Mercúrio tensionados. A Lua Crescente se harmoniza a Marte no eixo comunicação-amizades, podendo nutrir sua desenvoltura no trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como alertam Sol e Mercúrio tensionados à Lua, tente não se deixar contaminar pelo lado negativo da concorrência. Suas ambições podem se elevar com a Lua Crescente harmonizada a Marte no eixo material-profissional, o que lhe faz lutar por oportunidades de ganhos materiais.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

