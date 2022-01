Horóscopo do dia (05/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 5 de janeiro (05/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 5 de janeiro (05/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a conjunção Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua encontra Júpiter podendo apurar seu senso de oportunidade na resolução dos obstáculos. O encontro Lua-Saturno persiste no início desta jornada, o que lhe deixa mais reservada no trato humano, porém você tende a afrouxar o autocontrole e também a se mostrar sociável.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Você tende a se abrir à interação humana, enquanto que Lua e Júpiter se aproximam, favorecendo as parcerias. O senso de responsabilidade na conjunção Lua-Saturno pode lhe guia nessa fase, o que lhe faz priorizar a gestão da sua vida e do trabalho introspectivo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Questões sobre sua profissão podem ganhar corpo durante este momento, trilhando rumos prósperos. Os processos reflexivos tendem a ficar mais profundos nessa jornada, que inicia com Lua e Saturno conjuntos, fazendo-lhe se conectar com temas importantes para sua vida e com a sua espiritualidade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque se estruturar para poder dar suporte às ações que deseja empreender, cujos horizontes se ampliam na medida em que Lua e Júpiter se aproximam. Lua e Saturno conjuntos podem promover introspecção emotiva, além de apurar o senso crítico na vida privada e também na gestão patrimonial.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Vínculos pautados em objetivos comuns e em confiança mútua tendem a se fortificar. A seletividade no trato interpessoal podem lhe permitir aperfeiçoar as parcerias que apresentam papel relevante na sua vida, pois a Lua transita entre as áreas de relacionamentos e íntima.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O trato interpessoal tende a ganhar espaço na medida em que a Lua se aproxima de Júpiter no setor de relacionamentos. A conjunção Lua-Saturno no setor do cotidiano pode direcionar o foco à gestão das rotinas, fazendo com que você se mostre comprometida com as metas a serem cumpridas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente se dedicar ao que é fundamental para a sua vida. A qualidade do momento pode envolver a ideia de seletividade e investimento em qualidade de vida, já que a jornada inicia com a Lua conjunta a Saturno no setor dos prazeres e finaliza com o encontro Lua-Júpiter na área do cotidiano e da saúde.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Diversões lhe esperam à noite, com a Lua encontrando Júpiter na casa dos prazeres. Questões familiares pedem comprometimento, pois a jornada tem início com a conjunção Lua-Saturno no setor doméstico. Procure fazer uma análise apurada dos problemas e fortalecer a cumplicidade com seus pares.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure ser receptiva com seus pares, visto que em breve a Lua encontra Júpiter na casa da família. Lua e Saturno conjuntos na área comunicativa tendem a lhe deixar circunspecta e prudente no discurso, embora aos poucos você poderá se permitir expressar sobre temas pertinentes.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O intercâmbio de ideias pode ganhar corpo na medida em que a Lua se aproxima de Júpiter no setor da comunicação. O cotidiano tende a se beneficiar por sua postura objetiva e prática, que aflora com a conjunção Lua-Saturno inaugurando o dia. Que tal aproveitar para planejar o orçamento?

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque investir em planejamento e conciliar processos e recursos, pois resultados prósperos ganha contornos sólidos na medida em que a Lua se aproxima de Júpiter na área material. O trânsito conjunto de Lua e Saturno pode lhe deixar concentrada nas metas pessoais, elevando a qualidade das ações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente não dar espaço à melancolia e busque dar valor ao que lhe faz feliz, visto que a Lua encontra Júpiter em seu signo, associando a ideia de prosperidade à satisfação pessoal. Suas atenções tendem a se concentrar nos contratempos com a conjunção Lua-Saturno na área de crise.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

