Horóscopo do dia (04/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 4 de janeiro (04/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 4 de janeiro (04/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a conjunção entre Lua, Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente conciliar eventuais divergências para que não prejudiquem a produtividade. A conjunção entre Lua, Mercúrio e Saturno no setor de amizades pode promover cumplicidade com os entes queridos e fortalecer as parcerias pautadas em afinidades intelectuais e na confiança mútua.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque ser paciente. Lua, Mercúrio e Saturno aspectados no setor profissional tendem a apurar a percepção e o senso crítico frente às responsabilidades, o que contribui com o planejamento e lhe deixa segura para tomar decisões, embora Urano tensionado em seu signo alerte contra imprudências.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure flexibilizar o pensamento. O encontro entre Lua, Mercúrio e Saturno na área espiritual pode favorecer as atividades intelectuais e o autoconhecimento. Seus valores se fortificam mas a intransigência aflora frente a situações que conflitam com sua maneira de pensar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso não se fechar ao trato interpessoal, agindo com diplomacia para conciliar interesses individuais e coletivos. A conjunção entre Lua, Mercúrio e Saturno no setor íntimo tende a promover introspecção e profundas reflexões sobre as mudanças fundamentais à sua vida.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Devido à tensão uraniana, procure ter cuidado ao transmitir suas opiniões, especialmente em meio ao trabalho compartilhado. Você tende a ficar mais analítica e crítica com relação às pessoas, valorizando afinidades intelectuais, já que Lua, Mercúrio e Saturno se unem na área de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente evitar especulações sobre desafios sem possibilidade de resolução imediata, como alerta Urano tensionado, assim você evita estresse. O foco nas questões cotidianas promovido pela conjunção Lua-Mercúrio-Saturno pode contribuir com ajustes importantes e levar a acordos com o entorno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque ser cuidadosa no meio íntimo, já que Urano tensionado aponta situações de conflito que levam a litígios. O setor do lazer e do social recebe a conjunção Lua-Mercúrio-Saturno, o que lhe faz se posicionar com responsabilidade na fruição dos prazeres e a privilegiar companhias seletas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Diplomacia se mostra fundamental para lidar com conflitos de interesse, devido a Urano tensionado. A conjunção entre Lua, Mercúrio e Saturno tende a lhe motivar a buscar entendimento com seus conviventes a respeito de temas de interesse comum, beneficiando o planejamento da rotina.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A tensão uraniana pode alimentar críticas que sejam desfavoráveis ao convívio. Sua postura é marcada por argumentos racionais e uma forte objetividade frente à conjunção Lua-Mercúrio-Saturno no setor comunicativo, favorecendo a gestão do trabalho e a interlocução com seus pares.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure fazer valer seu senso empreendedor, evitando agir de modo precipitado, devido a Urano tensionado. Lua, Mercúrio e Saturno se encontram na área material, sugerindo fase oportuna à organização e ao uso racional de recursos. Busque estudar as possibilidades de investimento financeiro.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É importante ser diplomática. Lua, Mercúrio e Saturno podem sugerir maior comprometimento com as metas pessoais e também capacidade analítica. Devido a Urano tensionado, o senso crítico elevado tende a contribuir com seu desempenho, mas sem se deixar que alimentar conflitos familiares.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Cuidado ao se manifestar sobre as dificuldades, pois Urano tensionado dá uma carga dramática ao discurso. Objetividade e senso crítico podem se mostrar fortes aliados, especialmente diante de desafios complicados, pois Lua, Mercúrio e Saturno se aspectam conjuntamente na área de crise.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

